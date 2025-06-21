Поликлинику №2 в Гусь-Хрустальном планируют отремонтировать до конца октября. Для пациентов медучреждение откроется к концу этого года, рассказали в пресс-службе правительства региона.

Поликлинику №2 в Гусь-Хрустальном планируют отремонтировать до конца октября. Для пациентов медучреждение откроется к концу этого года, рассказали в пресс-службе правительства региона. Капремонт начался в феврале. На ремонт было выделено 143,5 миллиона рублей. Сейчас в здании поликлиники демонтированы старые коммуникации и полы, со стен удалена штукатурка, ведется монтаж сетей электроснабжения. Рабочие утепляют фасад, устанавливают стеклопакеты