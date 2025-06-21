В реку сливали некое моющее вещество.

В воде реки Рпень массовая концентрация анионных поверхностно-активных веществ превышена в 9 раз. Это стало известно после лабораторного исследования проб воды, которые 15 июня на месте сброса загрязняющих веществ отобрали специалисты «Владимирводоканала». Об этом сообщает мэрия Владимира.Настолько сильно завышенное содержание загрязняющих веществ говорит о наличие в воде остатков моющих средств. Об этом говорит и pH речной водя со щелочным значением 9,12.При этом лабораторные исследования показали: массовая концентрация нитритов, нитратов и фосфатов в норме. Это значит, что канализационных и других отходов в воде реки Рпень нет.В отобранных пробах также зафиксировано превышение концентрации железа, но такие показатели характерны для всех рек Владимирской области по природным факторам.Материалы лабораторных исследований проб воды из реки Рпень направлены в природоохранную прокуратуру Владимирской области. Надзорному ведомству предстоит выяснить, что стало причиной загрязнения реки.Напомним, во Владимире Семязино и Глубокое.