К 12:30 движение на участке М-7 в Петушинском районе, где обрушился наземный переход, восстановлено. Работы на проезжей части завершены, сообщает пресс-служба УМВД области. Обрушение произошло

К 12:30 движение на участке М-7 в Петушинском районе, где обрушился наземный переход, восстановлено. Работы на проезжей части завершены, сообщает пресс-служба УМВД области. Обрушение произошло около 3:00 на 131 км трассы в черте деревни Липна. Фура влетела в наземный пешеходный переход, после чего тот частично рухнул. Сам водитель не пострадал. Движение в обе стороны было