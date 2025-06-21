Стали известны результаты исследований проб воды, взятых из реки Рпень. Напомним, недавно владимирцы обнаружили, что в воду стекает ручей из белой пены. Как оказалось, он течет с территории

Стали известны результаты исследований проб воды, взятых из реки Рпень. Напомним, недавно владимирцы обнаружили, что в воду стекает ручей из белой пены. Как оказалось, он течет с территории стройки неподалеку. В пресс-службе администрации Владимира рассказали, что массовая концентрация анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ) превышена в 9 раз. Это значит, что в воде есть остатки моющих средств.