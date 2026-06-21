Несоблюдение правил грозит административной ответственностью — размер штрафных санкций может достигать 40 тысяч рублей.

За период с января по май 2026 года сотрудники Владимирской таможни зафиксировали более 350 нарушений, связанных с оформлением статистической отчётности при взаимной торговле со странами СНГ. Среди партнёров — Армения, Беларусь, Казахстан и Киргизия. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Выявленные нарушения носят разный характер: в одних случаях участники внешнеэкономической деятельности не успели подать статистические формы в установленные сроки, в других — в отчётности обнаружились недостоверные сведения.Таможенники напоминают бизнесу о порядке подачи документов: статистическую форму необходимо разместить в Личном кабинете на портале Федеральной таможенной службы не позднее чем через 10 рабочих дней месяца, следующего за тем, в котором состоялась отгрузка либо приёмка импортной продукции. Несоблюдение этих правил грозит административной ответственностью — размер штрафных санкций может достигать 40 тысяч рублей.Ранее владимирские таможенники передали