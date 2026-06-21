Новая схема, уже опробованная в других регионах, предполагает иной принцип: пациент оплачивает препарат при покупке, а затраты компенсируются из бюджета.

Во Владимирской области готовят к запуску систему электронных сертификатов для обеспечения жителей льготными лекарствами. В региональном Минздраве уточнили, что сейчас идёт согласование проекта правительственного распоряжения, регламентирующего такой формат лекарственного обеспечения для отдельных категорий граждан.Механизм электронных сертификатов уже действует в ряде субъектов РФ — в частности, в Саратовской и Астраханской областях. Масштабное внедрение этой методики стартовало с 1 января 2025 года на основании новых методических указаний Минздрава (Приказ № 596н от 02.11.2024). Ранее система проходила этап тестирования, а с 2025‑го её применение стало более широким и упорядоченным.Сейчас льготные лекарства выдают в профильных аптеках по бумажному или электронному рецепту. Новая схема, уже опробованная в других регионах, предполагает иной принцип: пациент оплачивает препарат при покупке, а затраты компенсируются из бюджета.Перед этим государство резервирует нужную сумму в информационной системе — при обращении в аптеку система сама проверяет право на льготу и списывает средства. Такой подход поможет сократить очереди и позволит людям выбирать аптеку, которая им удобнее.Электронный сертификат — это не физический документ, а цифровая запись в государственной системе. Увидеть его можно в личном кабинете на портале «Госуслуги» либо в региональном электронном сервисе — там он отображается как специальная опция.В Минздраве Владимирской области особо отмечают: переход на электронные сертификаты не повлечёт за собой отмены или ограничения права граждан получать льготные лекарства в традиционном офлайн‑формате.