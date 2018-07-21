Китайский ученые сообщили, что следует употреблять в пищу, чтобы продлить жизнь. Они выяснили, что уровень смертности снижает употребление рыбы и продуктов с омега-3-полиненасыщенными жирными кислотами, пишет издание Journal of Internal Medicine.

Китайский ученые сообщили, что следует употреблять в пищу, чтобы продлить жизнь. Они выяснили, что уровень смертности снижает употребление рыбы и продуктов с омега-3-полиненасыщенными жирными кислотами, пишет издание Journal of Internal Medicine.Эксперимент, результатом которого стали данные выводы, продолжался 16 лет. Ученые наблюдали за рационом более 240 тысяч мужчин и 180 тысяч женщин. Все они ежедневно съедали небольшие порции рыбы.Согласно заключениям исследователей, мужчины, которые регулярно едят рыбу, на 10 процентов реже страдают от заболевания сосудов и на 37 процентов — печени, чем представители сильного пола, которые рыбу не любят. У женщин, в чей рацион входят рыба и другие морские обитатели, на 38 процентов снижается риск возникновения болезни Альцгеймера. Кроме того, регулярное употребление рыбы уменьшает риск летального исхода от онкологических и острых респираторных заболеваний. При этом ученые обратили внимание, что жареная рыба, в отличие от вареной или тушеной, теряет большинство своих полезных свойств.Источником омега-3-полиненасыщенных жирных кислот также являются морепродукты, семена льна, шпинат и картофель.Ранее также было установлено, что увеличению продолжительности жизни может способствовать средиземноморская диета.