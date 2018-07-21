Авиакомпания Аэрофлот сообщила о сбое в работе системы транспортировки багажа аэропорта Шереметьево.

Авиакомпания "Аэрофлот" сообщила о сбое в работе системы транспортировки багажа аэропорта "Шереметьево". "Аэрофлот" обещает пассажирам, не получившим свои чемоданы в аэропорту прилета, доставить их багаж следующими рейсами.Компания напоминает о необходимости сохранять посадочный талон и отрывной талон багажной бирки, пишет "Интерфакс". Помощь в розыске багажа и заполнения заявления окажут работники службы розыска в зоне прибытия.В настоящее время сотрудники аэропорта прилагают все усилия для восстановления работы системы доставки багажа.