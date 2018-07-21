Суд в субботу вынес постановление об аресте на два месяца первого замминистра экономического развития Челябинской области Антона Бахаева, обвиняемого следствием в мошенничестве.

Первого замминистра экономического развития Челябинской области Антона Бахаева арестовали на два месяца. Такое постановление суд вынес в субботу. Оставаясь на свободе, Бахаев мог бы уехать за границу или оказать давление на свидетелей, кроме того – уничтожить доказательства преступления.Бахаев обвиняется в мошенничестве. Фигурирующая сумма — 3,8 миллиона рублей.Защита настаивала на иной мере пресечения, не связанной с заключением, поскольку у Бахаева двое несовершеннолетних детей. Также за него поручился заместитель губернатора Челябинской области Руслан Гаттаров, передает РИА Новости.