Защитники футбольного клуба ЦСКА Алексей и Василий Березуцкие решили не продолжать спортивную карьеру. Братья сообщили об этом на официальном сайте команды, поблагодарив руководство и болельщиков за поддержку.

Защитники футбольного клуба ЦСКА Алексей и Василий Березуцкие решили не продолжать спортивную карьеру. Братья сообщили об этом на официальном сайте команды, поблагодарив руководство и болельщиков за поддержку."После стольких лет в клубе, который стал по-настоящему родным, с такой невероятной поддержкой болельщиков, поставить точку крайне непросто. Именно поэтому принятие решения заняло так много времени", — приводит слова Березуцких сайт ЦСКА.Братья сообщили, что не могли даже подумать, что проведут в одном клубе 16 лет и сыграют за это время на двоих 1033 матча.В конце своего обращения Алексей и Василий Березуцкие поблагодарили руководство клуба, тренеров, партнеров по команде и болельщиков за поддержку на протяжении всей карьеры.Ранее братья завершили выступления за сборную России, заявив, что хотели бы сосредоточиться на игре в клубе.Алексей и Василий Березуцкие являются шестикратными чемпионами страны. Столько же раз они побеждали в Суперкубке России. Также они выигрывали Кубок УЕФА (2005 год).