Британские специалисты возобновили поиски смертельно опасного нервно-паралитического агента A-234, известного в народе как Новичок. Его ищут, в частности, в общественных туалетах парка Queen Elizabeth в Солсбери.

Британские специалисты возобновили поиски смертельно опасного нервно-паралитического агента A-234, известного в народе как "Новичок". Его ищут, в частности, в общественных туалетах парка Queen Elizabeth в Солсбери. Эксперты в химзащите также тщательно собирают пробы с поверхности скамеек в зонах отдыха, и даже пытаются обнаружить яд посреди водного канала. Следствие полагает, что пара из Эймсбери могла подвергнуться отравлению после пребывания в этом парке. Всего специалисты обозначили в обоих городах пяти потенциально опасных мест, передает "Россия 24".В конце июня Дон Стерджис и ее спутник Чарльз Роули были найдены без сознания. 8 июля женщина скончалась, мужчину 20-го выписали из больницы. Предположительно, Стерджис отравилась после того, как обрызгала лицо и запястья жидкостью из найденного в парке флакона духов.