В Великобритании анонсировали книгу о зверствах советских солдат, которые едва не съели скакунов редкой породы. Байка про едва не съеденных скакунов должна была затронуть сердца англичан: в Великобритании распространен конный спорт, и люди очень трепетно относятся к лошадям.

В Великобритании анонсировали книгу о зверствах советских солдат, которые едва не съели скакунов редкой породы. Автором работы стал историк Марк Фелтон: он рассказал "Би-Би-Си", что после Второй мировой войны американские военные в Чехословакии ценой невероятного героизма не пустили красноармейцев в коневодческий поселок. Историк не сомневается: в противном случае советские солдаты обязательно пустили бы коней на мясо.Тему и время публикации Фелтон выбрал не случайно, передает телеканал "Россия 24": после чемпионата мира по футболу иностранные болельщики рассказали миру правду о России и о ее жителях, чем спутали карты пропаганде британских СМИ. А байка про едва не съеденных скакунов должна была затронуть сердца англичан: в Великобритании распространен конный спорт, и люди очень трепетно относятся к лошадям.