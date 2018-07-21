Ряды вооруженных сил Германии в будущем могут пополнить граждане других стран Евросоюза, которых будут набирать на добровольной основе. Соответствующий пункт включили в обновленную кадровую стратегию бундесвера.

Ряды вооруженных сил Германии в будущем могут пополнить граждане других стран Евросоюза, которых будут набирать на добровольной основе. Об этом представитель германского Министерства обороны рассказал агентству DPA.Число служащих бундесвера будет расти, потребуется квалифицированный личный состав, так что ведомство изучает "все возможные варианты", отметил представитель ведомства. При этом возможность призыва иностранцев в армию ФРГ прописали еще в новой редакции оборонительной концепции, принятой правительством в 2016 году. Сейчас соответствующий пункт включили в обновленную кадровую стратегию бундесвера, передает ТАСС.По мнению представителя Социал-демократической партии Германии Карла-Хайнца Бруннера, иностранцев стоит набирать только с перспективой последующего получения ими гражданства ФРГ: иначе существует угроза превращения бундесвера в "армию наемников".А зампред парламентской фракции партии "Альтернатива для Германии" Алис Вайдель считает, что германские политики "утратили здравый человеческий разум", и что решать кадровые проблемы следует введением общей воинской повинности. Регулярный призыв в вооруженные силы в Германии был прекращен с 1 июля 2011 года.Определить языкАзербайджанскийАлбанскийАмхарскийАнглийскийАрабскийАрмянскийАфрикаансБаскскийБелорусскийБенгальскийБирманскийБолгарскийБоснийскийВаллийскийВенгерскийВьетнамскийГавайскийГаитянскийГалисийскийГолландскийГреческийГрузинскийГуджаратиДатскийЗулуИвритИгбоИдишИндонезийскийИрландскийИсландскийИспанскийИтальянскийЙорубаКазахскийКаннадаКаталанскийКиргизскийКитайский ТрадКитайский УпрКорейскийКорсиканскийКурманджиКхмерскийКхосаЛаосскийЛатинскийЛатышскийЛитовскийЛюксембургскийМакедонскийМалагасийскийМалайскийМалаяламМальтийскийМаориМаратхиМонгольскийНемецкийНепальскийНорвежскийПанджабиПерсидскийПольскийПортугальскийПуштуРумынскийРусскийСамоанскийСебуанскийСербскийСесотоСингальскийСиндхиСловацкийСловенскийСомалийскийСуахилиСунданскийТаджикскийТайскийТамильскийТелугуТурецкийУзбекскийУкраинскийУрдуФилиппинскийФинскийФранцузскийФризскийХаусаХиндиХмонгХорватскийЧеваЧешскийШведскийШонаШотландский (гэльский)ЭсперантоЭстонскийЯванскийЯпонскийАзербайджанскийАлбанскийАмхарскийАнглийскийАрабскийАрмянскийАфрикаансБаскскийБелорусскийБенгальскийБирманскийБолгарскийБоснийскийВаллийскийВенгерскийВьетнамскийГавайскийГаитянскийГалисийскийГолландскийГреческийГрузинскийГуджаратиДатскийЗулуИвритИгбоИдишИндонезийскийИрландскийИсландскийИспанскийИтальянскийЙорубаКазахскийКаннадаКаталанскийКиргизскийКитайский ТрадКитайский УпрКорейскийКорсиканскийКурманджиКхмерскийКхосаЛаосскийЛатинскийЛатышскийЛитовскийЛюксембургскийМакедонскийМалагасийскийМалайскийМалаяламМальтийскийМаориМаратхиМонгольскийНемецкийНепальскийНорвежскийПанджабиПерсидскийПольскийПортугальскийПуштуРумынскийРусскийСамоанскийСебуанскийСербскийСесотоСингальскийСиндхиСловацкийСловенскийСомалийскийСуахилиСунданскийТаджикскийТайскийТамильскийТелугуТурецкийУзбекскийУкраинскийУрдуФилиппинскийФинскийФранцузскийФризскийХаусаХиндиХмонгХорватскийЧеваЧешскийШведскийШонаШотландский (гэльский)ЭсперантоЭстонскийЯванскийЯпонскийЗвуковая функция ограничена 200 символамиНастройки : История : Обратная связь : DonateЗакрыть