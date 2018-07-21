Мужская сборная России по пляжному футболу провела второй матч на домашнем этапе Евролиги, который проходит в Москве. Россияне обыграли польскую команду со счетом 6:3.

Мужская сборная России по пляжному футболу провела второй матч на домашнем этапе Евролиги, который проходит в Москве. Россияне обыграли польскую команду со счетом 6:3.Среди победителей забитыми голами отметились Кирилл Романов, Юрий Крашенников, Алексей Макаров, Артур Папоротный и Дмитрий Шишин, ставший автором дубля. У поляков отличились Томаш Позняк, Павел Фришкемут и Мацей Марчиньяк.Таким образом, у российской сборной уже две победы на домашнем этапе Евролиги. Ранее были повержены азербайджанцы со счетом 8:3.Напомним, что Евролига была создана в 1998 году. Она состоит из пяти этапов и Суперфинала. Сборная России пять раз одерживала победу в этом турнире, в том числе и в 2017 году.