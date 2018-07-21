Председатель Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов направил председателю комиссии по гражданским правам США Кэтрин Ламон письмо с просьбой принять меры по защите россиянки Марии Бутиной, арестованной в этой стране.

Председатель Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов направил председателю комиссии по гражданским правам США Кэтрин Ламон письмо с просьбой принять меры по защите россиянки Марии Бутиной, арестованной в этой стране 16 июля.Как отметил Федотов, Совет глубоко обеспокоен сложившейся вокруг молодой россиянки ситуацией. Он попросил госпожу Ламон "предпринять все необходимые усилия по защите прав человека и основных свобод в отношении гражданки России Бутиной", говорится в письме, опубликованном на сайте СПЧ.