В Германии завершилась квалификация 11-го этапа чемпионата Формулы-1. На трассе Хоккенхаймринг лучшее время показал немецкий гонщик Ferrari Себастьян Феттель, проехавший круг за 1 минуту 11,212 секунды. На 12-й позиции расположился российский пилот Williams Сергей Сироткин (1.13,702).

В Германии завершилась квалификация 11-го этапа чемпионата "Формулы-1". На трассе "Хоккенхаймринг" лучшее время показал немецкий гонщик Ferrari Себастьян Феттель, проехавший круг за 1 минуту 11,212 секунды. На 12-й позиции расположился российский пилот Williams Сергей Сироткин (1.13,702).Второй результат на Гран-при Германии показал финн Вальтери Боттас (+0,204) из Mersedes. Тройку лучших замкнул его соотечественник Кими Райкконен (+0,335), представляющий команду Ferrari.Отметим, что партнер Сироткина по Williams Лэнс Стролл показал лишь 19-е время (1.14,206).Гонка Гран-при Германии пройдет в воскресенье, 22 июля.