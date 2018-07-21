Глава МИД Греции Никос Котзиас заявил, что Россия должна уважать национальные интересы его страны.

Глава МИД Греции Никос Котзиас заявил, что Россия должна уважать национальные интересы его страны. Об этом он сказал в интервью, опубликованном в субботу в греческой газете "Эфимерида тон Синдактон".Котзиас подчеркнул, что критерием греческой политики являются национальные интересы.Необходимо дать понять России, что неуважительное отношение к интересам других стран не может базироваться на осознании собственного превосходства и силы, считает глава греческого МИД.Ранее сообщалось, что правительство Греции приняло решение о высылке двух российских дипломатов и запрете на въезд в страну еще двум. Греческая сторона обвиняют их во вмешательстве во внутренние дела страны, а также в "действиях, подрывающих национальную безопасность". В частности, дипломаты якобы пытались подкупить чиновников перед принятием решения о переименовании Македонии.Позднее официальный представитель кабинета министров Греции Димитрис Дзанакопулос в эфире телеканала "Скай" подтвердил информацию о высылке российских дипломатов.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что этот шаг не скажется позитивно на двусторонних отношениях и будет иметь зеркальные последствия.Позднее посол России в Греции Андрей Маслов поделился мнением, что визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Грецию утратил актуальность, и скорее всего, не состоится в сентябре текущего года, как ранее планировалось.В пятницу российское внешнеполитическое ведомство выразило протест послу Греции в России Андреасу Фриганасу в связи с высылкой дипломатов и антироссийской риторикой греческого правительства.