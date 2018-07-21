Испанский велогонщик Омар Фраиле, представляющий команду Астана, приехал первым к финишу на 14-м этапе престижнейшей многодневки Тур де Франс. Спортсмены соревновались на дистанции 188 километров. Испанец проехал маршрут за 4 часа 41 минуту 57 секунд.

Испанский велогонщик Омар Фраиле, представляющий команду "Астана", приехал первым к финишу на 14-м этапе престижнейшей многодневки "Тур де Франс". Спортсмены соревновались на дистанции 188 километров. Испанец проехал маршрут за 4 часа 41 минуту 57 секунд.На втором месте расположился французский велогонщик Жюлиан Алафилипп из Qiuck-Step (+ 0,06 секунды). Третьим к финишу приехал бельгиец Яспер Стейвен, представляющий Trek-Segafredo (+0,06). Россиянин Ильнур Закарин из команды "Катюша-Альпецин" оказался на 13-м месте (+10,01).Следующий этап "Тур де Франс" состоится 22 июля. Финиширует же знаменитая многодневка 29 июля. Заключительная гонка пройдет на Елисейских полях.