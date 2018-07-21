Выступление группы Пилот на фестивале Улетай в Удмуртии оказалось под угрозой срыва: багаж с оборудованием группы уже вторые сутки находится в терминале B аэропорта Шереметьево. Сообщается также о не доставленном багаже коллектива Полины Гагариной рейсом Москва - Геленджик и о том, что в результате выступление группы было сорвано.

Выступление группы "Пилот" на фестивале "Улетай" в Удмуртии оказалось под угрозой срыва: багаж с оборудованием группы уже вторые сутки находится в терминале B аэропорта Шереметьево. Время досылки оборудования службы авиакомпании "Аэрофлот" в Шереметьево и представительство в аэропорту Нижнекамска уточнить не могут.По информации, размещенной представителями группы "Пилот" в соцсети "ВКонтакте", они находятся в терминале в Нижнекамске уже почти сутки, встретив за это время уже два рейса из Москвы. Сообщается, что ущерб от срыва выступления "Пилота" на фестивале "Улетай" — более миллиона рублей, не считая "репутационных потерь и негатива для посетителей фестиваля".Также в Instagram сообщается о не доставленном багаже коллектива Полины Гагариной рейсом Москва — Геленджик и о том, что в результате выступление группы было сорвано.Ранее "Аэрофлот" предупредил о сбое в работе системы транспортировки багажа аэропорта Шереметьево. Пассажирам, у которых возникнут подобные проблемы, вещи доставят следующими рейсами.