Социальные сети бурно отреагировали на заявление министра иностранных дел Украины о возможности референдума на востоке страны.

Социальные сети бурно отреагировали на заявление министра иностранных дел Украины о возможности референдума на востоке страны, пишет РИА Новости. Климкин уверен, что такое предложение является "репетицией развала Украины". Министр считает референдум невозможным по политическим и юридическим мотивам."Похоже, не успеют отрепетировать, Украина развалится раньше", — шутят в Twitter. "Невозможно развалить развалившееся", — вторит автору пользователь @_BOJIDEMAP. Авторы записей отказывают Киеву в принятии самостоятельных решений. "Они сделают то, что продиктуют из Вашингтона", — написал @neftianik2003.Ранее Украина и США отвергли предложение президента России Владимира Путина определить статус Донбасса при помощи волеизъявления жителей под наблюдением международных организаций.