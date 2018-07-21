Новым лидером Юнармии избран Герой России, летчик-космонавт Роман Романенко. Первый руководитель общественного движения Дмитрий Труненков планирует возглавить министерство спорта в одном из субъектов РФ.

Новым лидером "Юнармии" избран "космонавт во втором поколении", Герой России Роман Романенко, сообщает Интерфакс.На Третьем слете общественного движения "Юнармия" начальником главного штаба организации избран Герой России, летчик-космонавт Роман Романенко.Романенко родился в подмосковном Щелкове в 1971 году. Окончил ленинградское суворовское училище, Черниговское авиаучилище, Российскую академию народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (специальность "Государственное и муниципальное управление"). С 2015 года — депутат Государственной Думы РФ.Романенко — космонавт во втором поколении, его отец — дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт Юрий Романенко.Новый руководитель "Юнармии" дважды совершал космические полеты: в 2009 и 2012—2013 годах, проведя на орбите в общей сложности порядка 11 месяцев.Предшественник Романенко, олимпийский чемпион Дмитрий Труненков планирует возглавить министерство спорта в одном из субъектов РФ и продолжит работу в "Юнармии" в качестве члена главного штаба.Движение "Юнармия" зародилось в 2016 году. Ее членами являются более 250 тысяч россиян в возрасте от 8 до 18 лет.