Власти Украины занимают лицемерную позицию по отношению к экипажу российского сейнера Норд, считает вице-премьер правительства Крыма, постоянный представитель республики при президенте РФ Георгий Мурадов.

Власти Украины занимают лицемерную позицию по отношению к экипажу российского сейнера "Норд", считает вице-премьер правительства Крыма, постоянный представитель республики при президенте РФ Георгий Мурадов.По его словам, украинские власти продолжают препятствовать возвращению крымских моряков домой — они остаются в заложниках на территории Украины. "Украинские власти лицемерно заявляют, что они не против выезда украинских граждан — моряков этого сейнера. Но эти граждане не украинские, это российские граждане", — приводит слова Мурадова РИА Новости. Он убежден, что российские моряки "не предадут свое гражданство и родину" для того, чтобы выехать с Украины.Все это не может оставаться безнаказанным и без последствий, подчеркнул вице-премьер правительства Крыма.Пресс-секретарь украинской прокуратуры Татьяна Тихончик заявила 18 июля, что членов экипажа судна "Норд", граждан Украины, на материковой части страны никто не удерживает. Однако представитель владельца "Норда", Керченского рыболовецкого колхоза имени Первого мая Анна Шевелева позже опровергла это заявление. Она сообщила, что, по ее сведениям, существует устный запрет на пропуск экипажа через границу по российским паспортам.Крымское судно "Норд" под флагом России с 10 членами экипажа было задержано украинскими пограничниками в Азовском море 25 марта. Задержанные моряки являются гражданами России, но Киев считает их украинскими гражданами. Два члена экипажа сумели вернуться в Крым через Белоруссию, семерых с рейса в Минск сняли. Капитана судна обвиняют в "нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства", ему грозит до пяти лет лишения свободы. В МИД России не раз заявляли, что будут добиваться скорейшего освобождения всего экипажа "Норда".