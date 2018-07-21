Россиянку Марию Бутину необходимо освободить как можно скорее, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Майком Помпео. Глава МИД также отметил, что обвинения против девушки сфабрикованы, а действия американских властей, которые арестовали Бутину, неприемлемы.

Россиянку Марию Бутину необходимо освободить как можно скорее, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Майком Помпео. Глава МИД также отметил, что обвинения против девушки сфабрикованы, а действия американских властей, которые арестовали Бутину, неприемлемы.Кроме того, дипломаты обсудили другие вопросы, которые 16 июля обсуждались на саммите в Хельсинки. Сергей Лавров и Майк Помпео говорили о путях решения гуманитарных проблем Сирии и ядерном разоружении Северной Кореи. Также министр иностранных дел России и госсекретарь США обменялись мнениями о том, как возможно наладить отношения Москвы и Вашингтона.