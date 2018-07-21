Стали известны подробности взаимоотношений бывшего главного тренера сборной Аргентины Хорхе Сампаоли и ее лидера Лионеля Месси на чемпионате мира в России. Во время турнира ходили слухи, что именно аргентинский форвард назначает стартовый состав перед матчами.

Стали известны подробности взаимоотношений бывшего главного тренера сборной Аргентины Хорхе Сампаоли и ее лидера Лионеля Месси на чемпионате мира в России. Во время турнира ходили слухи, что именно аргентинский форвард назначает стартовый состав перед матчами.После проигрыша хорватам на групповом этапе со счетом 0:3 Месси попросил Сампаоли разъяснить ситуацию с назначением стартового состава на игры перед партнерами по команде."Ты уже десять раз спрашивал меня, кого я хочу видеть в составе, а кого нет. Я не называл тебе ни одного имени. Скажи при всех, называл ли я тебе какие-нибудь имена", — приводит слова капитана сборной Аргентины Sportbox.ru.Напомним, что аргентинцы с большим трудом вышли из группы со второго места. В 1/8 финала они уступили французам со счетом 3:4 и завершили выступление на чемпионате мира по футболу. После турнира Хорхе Сампаоли был уволен со своего поста.