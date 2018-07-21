В рамках Международного кубка чемпионов по футболу мюнхенская Бавария встретилась с французским клубом Пари Сен-Жермен. Матч состоялся в австрийском Клагенфурте. Игра завершилась в пользу действующего чемпиона Германии со счетом 3:1.

В рамках Международного кубка чемпионов по футболу мюнхенская "Бавария" встретилась с французским клубом "Пари Сен-Жермен". Матч состоялся в австрийском Клагенфурте. Игра завершилась в пользу действующего чемпиона Германии со счетом 3:1.В первом тайме зрители увидели лишь один гол. Он оказался на счету форварда "ПСЖ" Тимоти Веа. Однако этот успех оказался последним для французского клуба в отчетной встрече.Во втором тайме футболисты "Баварии" трижды огорчили вратарей французов. Сначала от полузащитника мюнхенцев Хави Мартинеса пострадал Джанлуиджи Буффон. Вскоре знаменитый итальянец ушел с поля. Но и его сменщику Реми Дескампу не удалось сохранить свои ворота сухими.Ренату Саншеш и Джошуа Зиркзее записали на свой счет по голу. 3:1 – победа "Баварии".Ранее на турнире дортумундская "Боруссия" оказалась сильнее "Манчестер Сити" со счетом 1:0.