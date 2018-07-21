Конкурсы красоты не могут выявить реальную человеческую красоту, за ними стоит индустрия порока, заявил в субботу председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион отрицательно относится к конкурсам красоты.Об этом он заявил в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24". По мнению митрополита, за этими конкурсами стоит не желание действительно выявить человеческую красоту, но скрывается индустрия порока.Иларион отметил, что судьбы многих участниц этих конкурсов складывается несчастливоА по поводу 26-летней победительницы конкурса "Мисс Испания" Ангелы Понсе, родившейся мужчиной, он отметил, что не признает смены пола и призвал бороться с ощущением себя в другом теле или с помощью психиатрии, или духовными методами.Операция по смене пола, добавил митрополит, все равно не сможет сделать ни полноценным мужчиной, ни полноценной женщиной, трансгендер не сможет после операции зачать или родить ребенка.