Женщина перевела аферисту деньги, но билеты не получила

Женщина перевела аферисту деньги, но билеты не получилаЖительница Костромы лишилась 40 тысяч рублей, попытавшись купить билеты на матчи чемпионата мира по футболу, сообщает прокуратуре Костромской области.Неизвестный злоумышленник в ходе интернет-переписки с потерпевшей пообещал продать ей билеты на ЧМ-2018. Женщина перевела аферисту 40 тысяч рублей, но билеты так и не получила.Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ — мошенничество. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность злоумышленника.