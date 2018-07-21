Начинающая московская модель Мария Шатохина отправила мошенникам интимные фотографии, надеясь на встречу с Егором Кридом. Злоумышленники обещали девушке роль в новом клипе певца.

Начинающая московская модель Мария Шатохина отправила мошенникам интимные фотографии, надеясь на встречу с Егором Кридом. Злоумышленники обещали девушке роль в новом клипе певца.Когда 18-летняя Мария Шатохина увидела в Сети объявление о кастинге на участие в новом клипе Егора Крида она тут же отправила заявку, ведь является большим поклонником артиста. От лица музыканта с девушкой связались два человека, представившиеся Еленой и Максимом."Агенты Крида" попросили от модели отправить им 21 фотографию, в том числе такие, где она абсолютно голая. Девушка, окрыленная перспективой скорой встречи со своим кумиром, выполнила это условие.В тот момент ничего подозрительного в требовании злоумышленников она не увидела. "Я поняла, что это мошенник, когда он начал требовать денег", – цитирует РЕН ТВ Марию Шатохину. Лже-агентам Егора Крида потребовалось от девушки пять тысяч рублей. Они объяснили, что эта сумма нужна в качестве гарантии ее участия в предстоящих съемках.Получив отказ, мошенники напомнили 18-летней красотке о том, что у них в распоряжении есть ее интимные снимки. Они пригрозили разослать снимки всем друзьям модели в социальных сетях. Примечательно, что эти кадры телеканал РЕН ТВ показал в своем эфире, впрочем, замазав интимные места красотки.Эксперты отмечают, что настоящие продюсеры никогда не размещают подобных объявлений. "Уважающий себя кастинг-директор, режиссер и продюсер не будут выставлять подобные объявления. Здесь стандартный пост, узнаваемое лицо для того, чтобы привлечь совсем молодых людей, которые с горящими глазами хотят куда-нибудь попасть и заработать, как они думают, безумные деньги", – отметила продюсер Наталия Бочарова.