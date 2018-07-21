Проект новой конституции Кубы предусматривает возможность заключения однополых браков. Об этом сообщил в субботу на заседании Национальной ассамблеи народной власти секретарь Госсовета Кубы Омеро Акоста.

На заседании Национальной ассамблеи народной власти секретарь Госсовета Кубы Омеро Акоста сообщил, что, согласно новому проекту конституции, на Кубе станет возможным заключение однополых браков.Акоста заявил, что такие браки возможны уже в 20 страны, и на этом активно настаивают представители ЛГБТ-сообщества.Права секс-меньшинств отстаивает Мариэла Кастро, дочь бывшего кубинского лидера Фиделя Кастро. Она – депутат парламента и директор Национального центра сексуального воспитания.После Кубинской революции в 1959 году представителей секс-меньшинств исключали из университетов и увольняли с работы. Позднее Фидель Кастро заявил, что это не было госполитикой и принес свои извинения, передает ТАСС.