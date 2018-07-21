На убийц полицейских в Дагестане завели уголовное дело.

На убийц полицейских в Дагестане завели уголовное дело, пишет ТАСС. Республиканское Следственное управление СК РФ объявило их в розыск по обвинению в "посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа" и "незаконном обороте оружия".Вечером в пятницу неизвестные на 764-м километре федеральной автодороги "Кавказ" расстреляли автомобиль трёх сотрудников ДПС ГИБДД. Два полицейских погибли на месте. Подозреваемым удалось скрыться на автомобиле "Лада".