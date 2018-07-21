Нападающий сборной Бразилии и французского клуба Пари Сен-Жермен Неймар прокомментировал большое количество шутливых материалов в Интернете, посвященных частым падениям бразильца во время матчей и катанию по полю футболиста после столкновений с соперниками.

Нападающий сборной Бразилии и французского клуба "Пари Сен-Жермен" Неймар прокомментировал большое количество шутливых материалов в Интернете, посвященных частым падениям бразильца во время матчей и катанию по полю футболиста после столкновений с соперниками."Я видел шутки в свой адрес, но воспринял их с юмором. Я и сам в Instargam выкладывал что-то подобное", — приводит слова Неймара Skysports.com."Вы думаете, мне нравится все время страдать на поле? Нет, это действительно очень больно. После игр я четыре-пять часов прикладываю лед к травмированному месту. Если вы этого не испытывали, то никогда не поймете меня", — добавил бразилец.Ранее Неймара раскритиковали специалисты, футболисты и болельщики за симуляцию во время игры. По их мнению, бразилец после столкновений очень часто оказывается на поле, показывая при этом, как ему больно.