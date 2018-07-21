Десять государств мира вошли в рейтинг стран, которые предоставляют свое гражданство после инвестиций в их экономику. Такой список опубликовало агентство Bloomberg.

Десять государств мира вошли в рейтинг стран, которые предоставляют свое гражданство после инвестиций в их экономику. Такой список опубликовало агентство Bloomberg.Первую строчку в этом списке занимает Австрия — чтобы получить ее гражданство, нужно вложить в экономику страны 23,75 миллиона долларов. На втором месте расположился Кипр — паспорт этой страны "стоит" 2,375 миллиона долларов. Третьей стала Мальта, чье гражданство "обойдется" в 1,065 миллиона долларов.Самым "дешевым" оказалось гражданство Сент-Люсии, Доминики и Антигуа и Барбуда — оно обходится в 100 тысяч долларов.Как отмечает агентство, восемь из представленных в рейтинге стран считаются офшорными зонами, согласно классификации МВФ. Однако для большинства потенциальных инвесторов важно не это: они обзаводятся гражданством других стран для подтверждения своего статуса. По словам специалистов в данной области, некоторые предприниматели просто "коллекционируют" иностранные паспорта.