В первом полугодии не зарегистрировано случаев заболевания бешенством среди людей

В первом полугодии не зарегистрировано случаев заболевания бешенством среди людейПочти 600 жителей Костромской области в первой половине 2018 года пострадали от укусов собак и кошек, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.За январь—июнь случаев заболевания бешенством среди людей не зарегистрировано. При этом в первом полугодии зарегистрировано два случая бешенства животных против 14-ти за аналогичный период прошлого года.В 2018 году это заболевание было выявлено у домашней кошки в Красносельском районе. Хозяева подобрали животное на улице, от бешенства не прививали. Установлено, что кошка поцарапала двух человек.Эпизоотическая ситуация поддерживается за счет диких лисиц и енотовидных собак, на долю которых приходится почти 60% от общего количества заболевших животных.