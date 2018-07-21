Прокуратура предъявила обвинения мужчине, напавшему на пассажиров автобуса в Любеке на севере Германии. В результате инцидента ранены 10 человек.

Прокуратура города Любек (федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн, Германия) в субботу предъявила обвинения мужчине, напавшему в пятницу на пассажиров городского рейсового автобуса.В результате инцидента ранения получили 10 человек, трое из них серьезно, сообщает Интерфакс со ссылкой на агентство "Ассошиэйтед пресс".Затем мужчина также попытался поджечь автобус. Большого количества жертв удалось избежать благодаря действиям водителя. Он резко затормозил, а затем открыл все двери, чтобы люди могли выбежать из салона.Задержанным оказался 34-летний выходец из Передней Азии, имеющий двойное гражданство — Ирана и Германии. По словам прокурора города Любек Уллы Хингст, нападавший не отвечает на вопросы следователей, поэтому мотивы нападения пока неизвестны. Отец нападавшего рассказал журналистам, что у его сына имеются психологические проблемы.Прокуратура обвиняет нападавшего в покушении на убийство, нанесении тяжких телесных повреждений и поджоге.