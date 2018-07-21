Финалист шоу Битва экстрасенсов Зиррадин Рзаев рассказал о скандале, произошедшем во время съемок программы с Алексаднром Гордоном. Ведущий заставил его покинуть студию.

Финалист шоу "Битва экстрасенсов" Зиррадин Рзаев рассказал о скандале, произошедшем во время съемок программы с Алексаднром Гордоном. Ведущий заставил его покинуть студию.Во время съемок Александр Гордон признался, что не верит в существование паранормальных способностей. Возразить ему решился Зиррадин Рзаев. "Я отметил, что имею высшее образование, специализируюсь на психологии и обладаю сверхспособностями", – цитирует финалиста "Битвы экстрасенсов"."Гордон стал говорить, что все это ложь, обман, парапсихология. Что я психованный. Я ответил на его критику, и ведущий потребовал выгнать меня со съемок", – рассказал Зиррадин Рзаев о произошедшем на съемках конфликте.Он признался, что решил рассказать о произошедшем, поскольку думает, что его полностью вырежут из программы и многое, что произошло в студии, останется за кадром. "Какое он имел право так себя вести? У меня несколько высших образований, и если меня пригласили на съемки, значит, я должен высказывать собственное мнение", – уверен экстрасенс.Напомним, слава пришла к Зиррадину Рзаеву после участия в шестом сезоне "Битвы экстрасенсов". Сейчас его называют одним из самых знаменитых людей с паранормальными способностями в России. Помимо помощи людям экстрасенс снимается с телевизионных шоу. В частности, с Аленой Водонаевой он вел шоу "Пара нормальных" на телеканале RU.TV.