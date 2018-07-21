Заместитель министра обороны США Джон Руд дал интервью телеканалу CNN на форуме по безопасности в Колорадо.

Заместитель министра обороны США Джон Руд дал интервью телеканалу CNN на форуме по безопасности в Колорадо. В нем он одобрительно высказался о приглашении в Вашингтон президента России Владимира Путина. "Обмен мнениями и честная дискуссия между нашими лидерами — это то, что нужно", — отметил Руд.Замминистра обороны считает РФ важным игроком на мировой сцене, поэтому визит Путина был бы "совершенно нормальным и практичным", пишет "Интерфакс".Как напомнил Руд, президент Путин уже приезжал в США во время президентства Джорджа Буша. Два лидера посетили ранчо Буша в Техасе и порыбачили в Мэне.