Водитель Лады потерял контроль над своим транспортным средством и выехал на полосу встречного движения. В последний момент он попытался вернуться в свой ряд, но не успел этого сделать и столкнулся с грузовиком.

Около половины девятого утра в субботу, 21 июля, в Глазовском районе Удмуртии произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и грузовика, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ.На записи, сделанной автомобильным регистратором, можно наблюдать, что водитель Лады по неустановленной пока причине утратил контроль над транспортным средством и выехал на полосу встречного движения.Судя по всему, в последний момент он заметил неладное и попытался вернуться в свой ряд, однако не успел этого сделать и столкнулся с грузовиком.По предварительной информации, в результате аварии погибли два человека, находившиеся в салоне "Лады".