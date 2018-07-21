Российский пилот Williams Сергей Сироткин прокомментировал квалификацию Гран-при Германии, в которой он занял 12-е место. По мнению россиянина, его команда проделала серьезную работу и добилась хороших результатов.

Российский пилот Williams Сергей Сироткин прокомментировал квалификацию Гран-при Германии, в которой он занял 12-е место. По мнению россиянина, его команда проделала серьезную работу и добилась хороших результатов."Мы попали во второй сегмент и показали 12-й результат. Очень хороший результат для нас. Вчера мы проделали большой объем работы, опробовав много разных решений", — цитирует Сироткина РИА Новости."Приятно видеть, что мы на правильном пути. Я горжусь собой и командой за тяжелую работу и результат", — добавил российский пилот.Напомним, что гонка Гран-при Германии, являющаяся 11-м этапом чемпионата "Формулы-1", состоится 22 июля.