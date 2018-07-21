Лидер группы Ленинград Сергей Шнуров опубликовал на своей странице в Instagram фотографию, на которой его обнимает бывшая возлюбленная Оксана Акиньшина. Поделилась этим снимком и сама актриса.

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров опубликовал на своей странице в Instagram фотографию, на которой его обнимает бывшая возлюбленная Оксана Акиньшина. Поделилась этим снимком и сама актриса.Сергей Шнуров продолжает купаться в женском внимании после того, как стало известно о его разрыве с Матильдой. В очередной раз музыкант оказался в компании своей бывшей возлюбленной Оксаной Акиньшиной.Снимок он опубликовал на своей странице в Instagram в разделе сторис. Отметим, этот же снимок появился в аккаунте, который ведется от лица Оксаны Акиньшиной. Подписчики от кадра пришли в настоящий восторг."Какие вы классные!!!Супер!💥", "Хорошо смотрятся. Получилась бы хорошая пара", "Клааааааааасссс!!!!", "Красавчики!!!", "Так здорово, что вы сохранили хорошие отношения👍🏻Очень классные!!!!", "они опять будут вместе?", – делились своими мыслями пользователи Сети.Отметим, ранее Сергея Шнурова заметили на отдыхе вместе с предпринимательницей Никой Белоцерковской. Однако он никак не комментировал ни ту, ни другую фотографию.Напомним, расставание Сергея Шнурова и его жены Матильды стали одним из самых громких событий в светской жизни России. При этом бывшие возлюбленные неохотно делятся подробностями произошедшего, что провоцирует самые безумные слухи и сплетни об обстоятельствах разрыва.