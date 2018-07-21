Российский легкоатлет Сергей Шубенков решил пропустить следующий этап Бриллиантовой лиги, который пройдет 21 и 22 июля в Лондоне. По словам его тренера Сергея Клевцова, спортсмен планирует более качественно подготовиться к чемпионату Европы, стартующему в начале августа.

Российский легкоатлет Сергей Шубенков решил пропустить следующий этап "Бриллиантовой лиги", который пройдет 21 и 22 июля в Лондоне. По словам его тренера Сергея Клевцова, спортсмен планирует более качественно подготовиться к чемпионату Европы, стартующему в начале августа.Напомним, что 20 июля Шубенков победил на этапе "Бриллиантовой лиги" в Монако в беге на 110 метров с барьерами и обеспечил себе участие в финале серии."Мы изначально не планировали никаких стартов сразу после этапа в Монако. Сергей не едет в Лондон, потому что ему в данный момент важнее более качественно подготовиться к чемпионату Европы в Берлине", — цитирует Клевцова ТАСС.Финал мужского бега на 110 метров с барьерами на чемпионате Европы состоится 10 августа.