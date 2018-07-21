В районе авиабазы Хмеймим сбит беспилотник, запущенный с подконтрольной боевикам территории.

В районе авиабазы Хмеймим в Сирии сбит беспилотник, сообщает министерство обороны РФ. Летательный аппарат запущен с подконтрольной боевикам территории на севере Латакии, уточняет ведомство. Беспилотник был обнаружен радарами в ночь на 21 июля и сбит за пределами базы. База функционирует в обычном режиме, никто из военнослужащих не пострадал, материальный ущерб не нанесен. Об этом рассказал в субботу руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков.Случай обнаружения и уничтожения беспилотного летательного аппарата в районе базы Хмеймим далеко не первый. 30 июня средствами ПВО на подлете к базе сбита группа дронов. Аналогичные инциденты фиксировались 21 мая и 24 апреля.Крупная атака беспилотников была предпринята 6 января текущего года. Тогда российским военным удалось сбить 13 управляемых летательных аппаратов.Операция в Сирии проводится российскими военными с 30 сентября 2015 года. Самолеты и вертолеты, базирующиеся на аэродроме Хмеймим, поддерживают наземные операции сирийской армии против террористических группировок.