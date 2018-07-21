К полицейским присоединились представители гусевского байк-клуба «Волки», юнармейцы и активисты российского движения школьников детского центра «Исток».

Инспекторы ГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» совместно с представителями мотодвижения гусевского байк-клуба «Волки», юнармейцами и активистами российского движения школьников детского центра «Исток» провели агитационно-пропагандистскую акцию «Скутер детям не игрушка!».Такое мероприятие проводится в целях профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних водителей скутеров и мотоциклов.Участники акции напомнили взрослым и детям о том, что управлять мопедом и скутером можно только с шестнадцати лет, при этом водителям данной категории запрещается перевозить пассажиров и двигаться по дороге без мотошлема. Для управления мопедами и скутерами необходимо получить водительское удостоверение категории «М» или иметь водительское удостоверение с любой другой открытой категорией. Осуществлять движение на скутере необходимо только в застегнутом мотошлеме, использовать защитную экипировку.Каждый водитель получил информационные буклеты с полезной информацией.