Сотрудники ДПС подчеркнули важность соблюдения Правил дорожного движения для безопасности его участников, в том числе необходимость пристегиваться ремнями безопасности...

Сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве провели «Урок дорожной безопасности» для детей – участников программы «Московская смена» на базе Территориального центра социального обслуживания «Царицынский».В гости к ребятам приехали исполняющий обязанности командира Отдельного батальона ДПС капитан полиции Игорь Никишин, врио заместителя командира батальона майор полиции Руслан Сабитов, заместитель командира батальона подполковник полиции Роман Миленин, сотрудники УВД по ЮАО.Полицейские напомнили детям основные правила безопасного поведения в городе в период летних каникул. Особое внимание обратили на правила перехода улиц, опасность различных игр вблизи проезжей части, катания на самокатах, велосипедах, роликовых коньках, скейтбордах и т.п.Сотрудники ДПС подчеркнули важность соблюдения Правил дорожного движения для безопасности его участников, в том числе необходимость пристегиваться ремнями безопасности либо использовать специальные удерживающие устройства для детей младше 12 лет.По словам Игоря Никишина, данное мероприятие проводится для того, чтобы дети понимали, что они также являются участниками дорожного движения и должны соблюдать все правила и меры предосторожности. Капитан полиции уверен, что подобные встречи оказывают помощь в предупреждении дорожно-транспортного травматизма.Особый восторг у детей вызвала возможность посидеть за рулем патрульного автомобиля ДПС, включить «мигалку» или полицейскую сирену, «дать газу» полицейскому мотоциклу. Из желающих быстро выстроилась очередь, но все, кто хотел, сумел это сделать.Дети и сотрудники Центра получили много положительных эмоций и в конце мероприятия поблагодарили полицейских за полезную и интересную встречу.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22