Решение США о введении новых пошлин при самом худшем сценарии может снизить мировой ВВП на 0,5 процента, считает директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард.

Решение США о введении новых пошлин при самом худшем сценарии может снизить мировой ВВП на 0,5 процента, считает директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард.Выступая на пресс-конференции в рамках встречи министров финансов и глав центральных банков "Группы двадцати" в субботу в Буэнос-Айресе, она заявила также, что достижение целей по годовой инфляции в Аргентине, которая испытывает серьезные финансовые трудности, вполне реально."У меня нет сомнений, что цели по инфляции будут достигнуты", — приводит слова Лагард РИА Новости.Как отметила глава МВФ, Аргентине уже удалось добиться позитивных результатов в налоговой сфере. По ее прогнозам, экономика этой страны будет расти с начала 2019 года, а инфляция будет снижаться.МВФ в июне одобрил выделение Аргентине кредита в 50 миллиардов долларов. Первый транш составит 15 миллиардов долларов, официальный Буэнос-Айрес уже заявил, что намерен им воспользоваться. Намеченная Аргентиной планка инфляции по итогам этого года составляет 15 процентов.Между тем с приездом Лагард в Аргентине начались акции протеста против политики фонда в отношении страны. Марши проходят под лозунгами "Нет МВФ".