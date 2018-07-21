Украинское оружие в 2017 году закупали шесть стран мира, причем больше всего приобрели США, сообщила украинская Госслужба экспортного контроля. Так, Вашингтон закупил у Киева более 15 тысяч автоматов и пистолетов-пулеметов, а также 790 противотанковых ружей и гранатометов.

Украинское оружие в 2017 году закупали шесть стран мира, причем больше всего приобрели США, сообщила украинская Госслужба экспортного контроля.Так, Вашингтон закупил у Киева более 15 тысяч автоматов и пистолетов-пулеметов, а также 790 противотанковых ружей и гранатометов, говорится в отчете ведомства, который цитирует РИА Новости.В числе других активных контрагентов Украины, оказались Узбекистан, который приобрел 2000 автоматов, и Таиланд — эта страна купила 16 танков "Оплот", разработанных на базе Т-80.Пентагон в минувшую пятницу выделил Украине 200 миллионов долларов на оборону. Планируется, что эти деньги будут направлены на укрепление командной структуры, систем связи и военно-медицинские цели.