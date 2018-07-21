Руководство автомобилестроительного концерна Fiat Chrysler Automobiles (FCA) отстранит 66-летнего Серджо Маркионне от исполнения обязанностей главного управляющего. Причина — его состояние здоровья, пишет издание Wall Street Journal со ссылкой на неназванный осведомленный источник.

Руководство автомобилестроительного концерна Fiat Chrysler Automobiles (FCA) отстранит 66-летнего Серджо Маркионне от исполнения обязанностей главного управляющего. Причина — его состояние здоровья, пишет издание Wall Street Journal со ссылкой на неназванный осведомленный источник.По данным газеты, на субботу намечено совещание совета директоров Fiat Chrysler, оно состоится в Италии. Как ожидается, на нем будет объявлено имя нового управляющего автогиганта.Маркионне в июле была сделана операция на правом плече. В этой связи он не появляется на работе уже несколько недель.Концерн образовался после слияния итальянской автомобильной компании Fiat автомобильной компанией с американской Chrysler в 2014 году. Маркионне остался главным управляющим новой группы.