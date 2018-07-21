О Фиделе Кастро до сих пор ходит множество легенд, хотя со дня его смерти прошло уже почти два года. Он прожил 90 лет, почти целый век, но в яркую жизнь команданте, кажется, вписано событий на несколько столетий.

О Фиделе Кастро до сих пор ходит множество легенд,хотя со дня его смерти прошло уже почти два года. Он прожил 90 лет, почти целыйвек, но в яркую жизнь команданте, кажется, вписано событий на несколькостолетий.Последнийдинозавр уходящей коммунистической эпохи, завораживающий оратор, идейныйвдохновитель всех коммунистов планеты – это все о нем. Кастро был живойлегендой. Лидер Кубинской революции пережил многих своих друзей и врагов: ДжонаКеннеди, Никиту Хрущева, Мао Цзэдуна, Леонида Брежнева и других.Досих пор историки не могут дать ему однозначную характеристику, так как одначасть мирового сообщества считает его всенародным героем, другая – жестокимдиктатором.РодилсяФидель Кастро 13 августа 1926 года в небольшом провинциальном городе Биран наКубе. Его родители были людьми необразованными, но старались дать своим детям хорошееобразование. Фидель не разочаровал мать и отца, став лучшим учеником школы. Егополитическая карьера началась со вступления в Партию кубинского народа.Онпытался попасть в парламент, но его кандидатуру в депутаты не утвердили из-зарадикализма. Тогда он организовал заговор и в 1953 году вместе с соратниками попыталсясвергнуть действующего главу страны Фульхенсио Батисту. Однако попыткапереворота провалилась, многие сподвижники Кастро погибли, а сам он отправился в тюрьму на 15 лет. Но судьба благоволила ему: спустя два года команданте попал под амнистию и был освобожден.Кастропокинул Кубу и переехал в Мексику, где организовал революционное "Движение26 июля" в память о попытке свергнуть Батисту. С ним вместе в организациювошли многие известные революционеры, включая брата Рауля и знаменитого Эрнесто Че Гевару. Послевторого, на этот раз удачного, сверженияБатисты было сформировано новое правительство Кубы. Главным другом Островасвободы стал Советский Союз.Почтиза 20 лет на посту главы правительства Кубы Фидель Кастро полностьюпреобразовал государство. Под его руководством страна стала стремительноразвиваться, пережив настоящий экономический бум. Социальная сфера была однимиз приоритетов руководства страны.1962 году разразился Карибский кризис: на Острове свободы были размещены советскиеядерные ракеты. Это резко ухудшило отношения между США и Кубой и чуть невылилось в ядерную войну. Дипломатам тогда удалось снять напряжение, но чтопроисходило тогда в умах политиков, сегодня понять сложно. Мир катился ккатастрофе, в которой, вероятно, не было бы выживших.Командантебыл известен как пламенный оратор. Он даже вошел в Книгу рекордов Гиннесса сосвоей знаменитой речью, которая продолжалась семь часов. Говорить на публике оночень любил. Наверное, все его речи перевесят полное собрание сочинений Ленина.Но не только этим прославилсяФидель Кастро – команданте был не только революционером, но и настоящим мачо. Онсумел обойти своих политических соратников и оппонентов в любовной сфере.Идейномувдохновителю коммунизма приписывалицелый гарем жен, любовниц, просто революционных подруг и батальон детей.Грешить ему ничто не мешало – в 1962 году Кастро был отлучен от церкви указом Папы Иоанна XXIII за организацию коммунистической революции на Кубе.Послереволюционных событий 50-х Кастро приобрел фантастическую популярность,женщины бросались к нему на улицах и кричали под окнами: "Я хочу от тебяребенка!" Первое время он беззастенчиво пользовался своей славой.Острословы называли Фиделя любовником нации и приписывали ему сотнилюбовниц и до 20 внебрачных детей.ГазетаThe New York Times в 2008 году сообщала, что команданте состоял в отношенияхболее чем с 35 тысячами женщин, но поверить в это сложно. Издание ссылалось наодного из бывших кубинских чиновников, который утверждал, что Кастро спал поменьшей мере с двумя разными женщинами в день более сорока лет подряд.Официальнойженой Фиделя считалась Мирта Диас-Баларт, от которой у него был единственныйсын. Брак был заключен в 1948 году, а уже в 1955-м супруги развелись. Согласноофициальным данным и утверждениям некоторых исследователей, Кастро больше невступал в законный брак.начале XXI века во Франции вышла книга Сержа Раффи в названии которой Castrol'infidèle заложен каламбур, обыгрывающий имя команданте – "НеверныйКастро" (Фидель в переводе с латинского – "верность"). Писатель утверждал,что у Кастро около 20 детей от разных женщин, раскиданных по всему миру.Но самойшокирующей любовной историей кубинского лидера стала его возможная связь сМэрилин Монро. В конце 90-х в США вышли разоблачительные статьи о ееучастии в заговоре против Фиделя. Якобы в мае 1962 года звезда Голливуда, идянавстречу пожеланиям своего тайного любовника, президента Джона Кеннеди,согласилась вступить в интимную связь с Кастро и склонить его к отказу отсотрудничества с СССР. Ничего из этого, как известно, не вышло, а сама Монросвела счеты с жизнью при весьма странных обстоятельствах в августе 1962 года.Ещеодна загадочная страница в биографии Кастро: так называемый онкологическийтеррор, который развязали против неугодных им глав государств СоединенныеШтаты. И вроде как команданте пал жертвой этой необъявленной войны наравне с УгоЧавесом и Эво Моралесом.Прессаписала, что секретное подразделение ЦРУ устранило таким образом как минимумдесятерых латиноамериканских лидеров, но в отношении Фиделя это выглядит как-тоуж совсем нелепо – он и так дожил до 90 лет.2006 году по состоянию здоровья кубинский лидер был вынужден передатьполномочия своему родному брату Раулю. Он в 2008 году стал полноправнымправителем Кубы, так как Фидель уже физически не мог больше управлять страной ируководить армией.Кстати,одной из отличительных особенностей пышных похорон Кастро в ноябре 2016-го сталото, что участники церемонии не оделись в траур. Многие кубинцы, которые пришлина площадь Революции в Гаване, выбрали наряды красных цветов в знак уважения ккоммунистическим идеалам. Некоторые прикололи фотографии команданте на своирубашки и платья.