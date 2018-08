Президент США Дональд Трамп выразил недовольство тем, что его бывший адвокат Майкл Коэн тайно сделал аудиозапись их разговора, в котором они обсуждали выплаты экс-модели журнала Playboy Карен Макдугал за ее молчание.

Американский лидер Дональд Трамп недоволен тем, что его экс-адвокат Майкл Коэн записал разговор о вознаграждении бывшей модели "Плейбоя" Карен Макдугал.Макдугал предлагали деньги за то, чтобы она молчала о связи с президентом США.Трамп написал твит, что запись разговора – это неслыханно и незаконно. Но сам Трамп не сделал ничего плохого, добавил он, назвав себя любимым президентом.Inconceivable that the government would break into a lawyer’s office (early in the morning) — almost unheard of. Even more inconceivable that a lawyer would tape a client — totally unheard of & perhaps illegal. The good news is that your favorite President did nothing wrong!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 июля 2018 г.Ранее сообщалось, что Макдугал заплатили порядка 150 тысяч долларов.Вероятно, разговор Трампа и Коэна состоялся за два месяца до президентских выборов. Адвокаты Коэна обнаружили запись среди конфискованных материалов и отправили ее адвокатам Трампа. Есть данные, что Макдугал эти деньги так и не получила, передает РИА Новости.В апреле ФБР провело обыски у Коэна и конфисковало документы, которые могли содержать записи телефонных разговоров с Трампом, а также документ о выплатах порноактрисе Сторми Дэниелс и Макдугал,