В Уфе обнаружено тело заместителя коммерческого директора производителя двигателей ПАО ОДК-УМПО Юрия Яшина.

В Уфе обнаружено тело заместителя коммерческого директора производителя двигателей ПАО "ОДК-УМПО" Юрия Яшина. Как рассказал "Интерфаксу" осведомленный источник, на трупе найдены признаки насильственной смерти.57-летний Яшин ушел из дома в пятницу, но до машины так и не добрался. Тело Яшина нашли под Сафроновским мостом."ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение" — крупнейший производитель авиационных двигателей в России.