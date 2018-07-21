Бронзового призера Олимпийских игр в Сочи Дениса Тена похоронили в поселке Дружба под Алма-Атой.

Бронзового призера Олимпийских игр в Сочи 25-летнего Дениса Тена похоронили под Алма-Атой в поселке Дружба.19 июля в Алма-Ате Тен застал двух воров, пытавшихся скрутить зеркала с его машины. Завязалась драка, мужчина был ранен ножом в бедро. К сожалению, у фигуриста была повреждена бедренная артерия, он погиб от потери крови в больнице.Двоих подозреваемых в убийстве задержали, передает ТАСС.Тен — заслуженный мастер спорта Республики Казахстан, бронзовый призерзимней Олимпиады 2014 года, серебряный медалист чемпионата мира по фигурному катанию 2013 года, бронзовый призер чемпионата мира 2015 года.